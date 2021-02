Potsdam

Lange Zeit kämpfte der Direktor des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) um Gehör: Christoph Meinel sorgte sich darum, dass die Schulen den digitalen Anschluss verlieren. Dann kam der Lockdown – und die vom HPI entwickelte Schulcloud wurde zur Lernplattform der Stunde.

Herr Meinel, mehr als eine Million Menschen in Deutschland nutzten die HPI-Schulcloud inzwischen. Hat Ihnen die Pandemie Türen geöffnet, die Ihnen vorher verschlossen waren?

Tatsächlich war die HPI Schulcloud ein Pilotprojekt, das bis Mitte dieses Jahres laufen sollte. Als vor etwa einem Jahr der erste Lockdown kam, wurden wir gefragt, ob wir die Cloud nicht für alle Schulen bundesweit öffnen können. Die Pandemie hat dem Projekt natürlich einen Schub verpasst.

Sind Sie zuvor mit dem Thema Digitalisierung von Schulen auf taube Ohren gestoßen?

Leider ja. Wir reden seit zehn, fünfzehn Jahren davon, aber ganz ehrlich: Digitale Schulbildung hat keinen so recht interessiert. Plötzlich hieß es: von null auf hundert bitte! Ich finde, wir haben das, was die HPI Schulcloud angeht, auch gut hingekriegt. Die Cloud war ja nie dafür gedacht, den Präsenzunterricht zu ersetzen. Sie sollte vielmehr den Pädagogen die Möglichkeit geben, auch digitale Inhalte im Unterricht zu nutzen, um einen besseren Lernerfolg zu erzielen. Auch ein Videokonferenzsystem in die HPI Schulcloud zu integrieren, war zwar immer vorgesehen, aber dass es einmal eine solch zentrale Rolle spielen würde, war nicht abzusehen.

Auch die Schulcloud stand in der Kritik. Im Dezember, als der Präsenzunterricht ausgesetzt wurde, häuften sich Klagen über ruckelnde Videokonferenzen und lange Wartezeiten.

Die Probleme konnten wir rasch abstellen. Insgesamt waren solche Rückmeldungen gemessen an der inzwischen riesigen Nutzerzahl aber sehr überschaubar. Wir haben zeitweise mehr als 40.000 Nutzer parallel in der Videokonferenz. Man muss auch genau hinsehen, wo das Problem liegt. Meist zeigt sich, dass der eigentliche Grund für Hänger oder Wartezeiten nicht in der HPI Schulcloud liegt, sondern im fehlenden Breitbandanschluss.

Was unterscheidet die Schulcloud von anderen Lernprogrammen?

Die HPI Schulcloud ist kein Lernprogramm. Sie stellt vielmehr eine Infrastruktur für digitales Lernen und Kommunizieren in der Schule bereit. Ein großer Vorteil ist, dass es keine eigenen Rechner oder Server in der Schule braucht, die eingerichtet und sicher betrieben werden müssen, und dann im entscheidenden Moment überlastet sind. Ein weiterer Vorteil ist, dass alles datenschutzkonform läuft, und die Bildungsdaten der Schüler geschützt sind.

Wie funktioniert das?

Nachdem ein Schüler mit Zustimmung seiner Eltern in der HPI Schulcloud registriert ist, kann er sich einloggen und auf alle digitalen Werkzeuge und Lernanwendungen in der Cloud zugreifen. Dazu gehören umfangreiche Sammlungen von Lernprogrammen, zum Beispiel für das Fach Mathematik oder Vokabeltrainer und eben auch ein Office-System zur Erstellung von Dokumenten oder die Videokonferenzsoftware BigBlueButton. Die personenbezogenen Daten bleiben alle in der Cloud, innerhalb Deutschlands und Europas. Zur Nutzung der einzelnen Lernprogramme ganz unterschiedlicher Anbieter braucht es nicht jedes Mal die Zustimmung der Erziehungsberechtigten, denn es gehen keine personenbezogenen Daten nach draußen. Das ist ein riesiger Vorteil. Eine Stärke cloudbasierter Infrastrukturen ist zudem, dass sie bei hohen Zugriffszahlen schnell skalieren können und auch in Zeiten intensiver Nutzung Stabilität gewährleisten.

Viele Schulen würden gerne etablierte Programme wie Microsoft Teams verwenden, aber das verbietet die Landesdatenschutzbeauftragte. Verstehen Sie das?

MS Teams ist ein gutes Programm, auch Classroom von Google ist toll. Aber die Nutzer und Lerndaten landen alle auf US-amerikanischen Servern, auf die auch amerikanische Behörden in bestimmten Situationen zugreifen können. Das ist der Grund, warum die Datenschutzbehörden in Deutschland die Nutzung derartiger Programme so kritisch sehen. Und ich teile deren Kritik.

Warum?

Weil es um eine ganz grundlegende Frage nach unserer Souveränität geht. Es muss einfach Aufgabe des Staates sein, diese sehr sensiblen Daten in Europa oder Deutschland zu halten und vor jedwedem unbefugten Zugriff zu schützen. Wenn wir in der digitalen Welt die Datensouveränität aufgeben, dazu noch in einem so wichtigen Gebiet, verlieren wir die Möglichkeit und die Fähigkeit, diese neue digitale Welt nach unseren Werten mitzugestalten, und werden zu einer digitalen Kolonie.

Sie haben also Verständnis dafür, wenn die Landesdatenschutzbeauftragte den Brandenburgern Schulen Microsoft-Produkte verbietet?

Ich unterstütze sie dabei mit vollem Einsatz durch die Bereitstellung Quellcode-offener Lösungen, bei denen transparent auch nachvollzogen werden kann, wer auf welche Daten warum zugegriffen hat. Der Druck, amerikanische Systeme zu nutzen, wäre ja längst nicht so groß, wenn wir in der Vergangenheit nicht so viel Zeit mit klugen Diskussionen ohne Ergebnisse verloren hätten. Jetzt muss alles von einem Tag auf den anderen digital sein.

Kürzlich wurde die Cloud von Hackern angegriffen. Was wissen Sie über die Hintergründe?

Das war ein organisierter Cyberangriff, durch den die HPI Schulcloud zeitweilig 1,5 Millionen Zugriffen pro Minute ausgesetzt war. Es war anhand der IP-Adressen klar abzulesen, dass es sich dabei nicht um reguläre Nutzeranfragen aus Deutschland handelte, sondern um einen gezielten Angriff. Das System ist nicht zusammengebrochen. Aber es hat bei den einen oder anderen, die sich einloggen wollten, zu Verzögerungen geführt. Wer dahinter steckt, wissen wir aber nicht.

Sie wollen nicht mutmaßen?

Ehrlich gesagt ist es nicht einfach, solche Angriffe, die über die Welt verteilte Bot-Netze laufen, zurückzuverfolgen. Leider ist aber nicht schwer, solche Angriffe zu buchen und durchzuführen. Man kann sie im Darknet für relativ wenig Geld beauftragen. Für solche Angreifer sind immer sehr populäre und vielgenutzte Dienste ein interessantes Angriffsziel, warum nun ausgerechnet wir, kann ich nicht sagen.

Können Schüler dahinterstecken, die keine Lust auf Digitalunterricht mehr hatten?

Das kann man nicht ausschließen. Aber ehrlich gesagt, glaube ich das nicht. Wir erleben die Schüler im Umgang mit der HPI Schulcloud als sehr kooperativ. Es macht ihnen Spaß, vor allem, wenn sie zur Abwechslung mal den Lehrern erklären können, wie etwas geht.

