Das Online-Gesprächsformat hat auch in Potsdam Konjunktur, gerade im Homeoffice und Lockdown. Die MAZ stellt lokale Podcasts und ihre Themen vor. Vom Fußballverein SV Babelsberg 03 gibt es gleich drei ganz unterschiedliche Podcasts. Ein regelmäßiges „Karli-Update“, die Analyse aller Heimspiele in der „Nachspielzeit“ und der Blick in die Vereinsgeschichte in der „Retro-Liga“.