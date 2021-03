Potsdam

Podcasts boomen. Im Homeoffice und Lockdown haben die radioähnlichen Gesprächsformate viele Hörer gewonnen und zahlreiche neue Podcasts sind entstanden – auch in Potsdam. In loser Folge stellen wir Podcasts vor, die von Potsdamerinnen und Potsdamern gemacht werden.

Heute: „Rat.Hub“ von der Gründerin Linda Rath

Worum geht es?

„Es geht darum, mit Startup-Gründer*innen ins Gespräch zu kommen“, sagt Linda Rath.Über die typischen Fragestellungen (Wie finanziert ihr euch? Wie habt ihr euer Team gefunden? Was ist euer Produkt?) hinaus soll gemeinsam erörtert werden, was es bedeutet, sich auf so ein Abenteuer einzulassen. „Mir geht’s also mehr um die Person selbst, als um die Unternehmen.“

Wie kam es zu dem Podcast?

Linda Rath hat selbst ein Startup gegründet und hätte sich darüber gefreut, einen Podcast zu hören, in dem sie von anderen Gründern erfahren hätte, was sie motiviert, wovor sie Angst haben und wie sie den Alltag meistern. Mit Unterstützung des Medieninnovationszentrums MIZ und des MediaTech Hub Potsdam produziert sie seit Anfang 2020 den Podcast.

Was ist die Besonderheit?

„Ich spreche als Gründerin mit anderen Gründer*innen – es geht also gern mal ins Detail, weil ich als Interviewerin auch alles sehr gut nachvollziehen kann. Das Gespräch läuft auf Augenhöhe ab. Ich hake nach, weil es mich ernsthaft interessiert“, sagt Rath. Am Ende jeder Folge haben die Interviewpartner die Möglichkeit, ihr eine Frage zu stellen. „Da kommen dann immer sehr spannende und überraschende Sachen.“

Amüsant oder ernsthaft?

Ihr ist es wichtig, dass die Interviewpartner authentisch sind. Die Themen sind schon ernst, aber es wird manchmal auch geschmunzelt.

Wie viele Folgen gibt es?

Bis März erschienen zehn Folgen, monatlich kommt eine neue hinzu.

Wie lang ist eine Folge?

Etwa eine Stunde.

Welche Folge zum Reinhören?

Gleich die erste Folge mit Milan Uhe, der tolle Einblicke in den Team-Building Prozess bietet und warum das wichtig ist. In Folge 4 kommt Stephan Gensch zu Wort. Er hat mit Podcasterin Linda Rath ein Startup gegründet. Sie sprechen über die Chancen und Herausforderungen.

Wo findet man den Podcast?

Auf der Seite des Mediatech-Hub Potsdam und allen gängigen Plattformen wie Spotify, iTunes oder Stitcher, sowie auf auf Audioboom.

Lust auf mehr?

Von Peter Degener