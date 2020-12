Potsdam

Podcasts haben 2020 einen Boom erfahren. Im Homeoffice und Lockdown haben die radioähnlichen Gesprächsformate viele Hörer gewonnen und zahlreiche neue Podcasts sind entstanden. Über 10 000 Sendungen zu fast jedem Thema werden in Deutschland regelmäßig aufgenommen – auch in Potsdam. In loser Folge stellen wir Podcasts vor, die von Potsdamern gemacht werden.

Heute: „ Rauschfunk“ vom Chill Out e.V.

Worum geht es bei diesem Podcast?

Rauschfunk ist ein Podcast über Drogen, Gesundheit und Partykultur. „Wir stellen einzelne Substanzen ausführlich vor, sprechen über psychedelische Ambulanz auf Festivals, interviewen Konsumenten und Ex-Konsumenten oder haben auch mal Lesungen im Programm, zum Beispiel über Drogen in der NS-Zeit“, fasst der Podcaster Erik Wenk die Inhalte von Rauschfunk zusammen.

Erik Wenk ist Podcaster aus Potsdam. Er macht den Drogenpodcast „Rauschfunk“ des Chill Out Vereins. Quelle: Pina Pelz

Wie kam es zu dem Podcast und wer steckt dahinter?

Erik Wenk ist freier Journalist und gehört seit 2016 zum Freiwilligen-Team von Chill Out Potsdam, einem Verein für akzeptierende Drogenarbeit. Rauschfunk startete 2017. „Ich habe davor schon jahrelang Podcasts im Rahmen des Uni-Radios „funkUP“ produziert und hatte Lust, die Themen aus der Drogenarbeit ebenfalls in diesem Format zu präsentieren. Meine Gesprächsgäste sind daher oft selbst Teil von Chill Out“, erklärt Wenk.

Was ist die Besonderheit?

Das Besondere ist die Haltung zu Drogen: „Die akzeptierende Drogenarbeit ist nicht abstinenzorientiert sondern tritt für Drogenmündigkeit und eine Entkriminalisierung von Drogen ein. Deshalb klären wir offen und sachlich über Drogen und ihre Wirkungen und Risiken auf, ohne zu verklären aber auch ohne zu verteufeln.“

Amüsant oder ernsthaft?

Fakten und Aufklärung sind dem Chill Out e.V. sehr wichtig. „Aber da wir alle selber aus der Party- und Clubszene kommen, gehen wir die Themen meist in recht lockerem Gesprächston an und schweifen auch gerne mal ab.“

Wie viele Folgen gibt es?

Derzeit gibt es zwölf Folgen, einen festen Erscheinungsrhythmus gibt es nicht. Im Schnitt erscheint alle zwei Monate eine Folge. Rund 1000 Menschen hören die Folgen im Schnitt.

Wie lang ist eine typische Folge?

Etwa eineinhalb Stunden.

Welche Folge zum Reinhören?

In der zweiten Folge „Psycare auf Festivals“ bekommt man einen Eindruck von der Arbeit des Chill Out Vereins - inklusive Interviews mit Festival-Besucherinnen.

Wo findet man den Podcast?

Rauschfunk kann man direkt auf der Webseite www.chillout-pdm.de hören, oder bei iTunes, Spotify oder Deezer. Auch im Lokalradio Frrapo (Freies Radio Potsdam) läuft jede Folge. Auf Facebook ist Chill Out hier zu finden.

Von Peter Degener