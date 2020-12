Potsdam

Podcasts haben 2020 einen Boom erfahren. Im Homeoffice und Lockdown haben die radioähnlichen Gesprächsformate viele Hörer gewonnen und zahlreiche neue Podcasts sind entstanden. Über 10 000 Sendungen zu fast jedem Thema werden in Deutschland regelmäßig aufgenommen – auch in Potsdam. In loser Folge stellen wir Podcasts vor, die von Potsdamern gemacht werden.

Heute: „ Lehrerzimmerplausch“ von Tiana Vortmüller (27) und Maximilian Schulze (29).

Anzeige

Worum geht es bei diesem Podcast?

„Wir tauschen uns im Podcast zu alltäglichen Themen rund um den Beruf als Lehrkraft aus. Zu zweit oder mit Interviewpartner stellen wir Fragen, die junge LehrerInnen und Lehrer haben und versuchen Antworten zu finden“, fassen die beiden zusammen.

Wie kam es zu dem Podcast und wer steckt dahinter?

Sie sind überzeugt, dass eine gepflegte Plauschkultur zwischen Lehrkräften die allgemeine Unterrichtsqualität steigert. Austausch und Kommunikation zu Unterrichtsinhalten und didaktischen Überzeugungen rege zu Kreativität an und erweitere den Horizont. Sie wollen den Raum öffnen, über wichtige Themen nachzudenken.

Was ist die Besonderheit?

„Wir sind gnadenlos ehrlich und teilen unsere Überzeugungen, Gedanken und Erfahrungen“, schreiben sie. Dabei wollen sie klar stellen, „dass wir keine Experten sind - die laden wir uns dann einfach zum Interview ein.“

Amüsant oder ernsthaft?

Die Skala reicht von Vorlesungsraum (wenn Daten-Max mal wieder die Studienlage gecheckt hat) über Kaffeeklatsch bis hin zu Poetry-Slam-Atmosphäre. Was die HörerInnen bewegt, besprechen sie auch.

Wie viele Folgen gibt es?

Seit November 2019 wird wöchentlich eine Folge veröffentlicht. Die neueste heißt „Bildung & Kriminalität“. Mittlerweile hören im Schnitt rund 1500 Hörer jede Folge.

Wie lang ist eine typische Folge?

Zwischen 30 und 50 Minuten.

Welche Folge zum Reinhören?

Die Geburtstagsfolge nach einem Jahr als Podcaster. „Warum Lehramt“ lässt das Jahr und den persönlichen Weg der beiden ins Lehramt Revue passieren.

Wo findet man den Podcast?

Man findet den Podcast auf Spotify, iTunes, Podcast.de und Deezer.

Instagram: lehrerzimmerplausch

Facebook: lehrerzimmerplausch

Von Peter Degener