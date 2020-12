Potsdam

Podcasts haben 2020 einen Boom erfahren. Im Homeoffice und Lockdown haben die radioähnlichen Gesprächsformate viele Hörer gewonnen und zahlreiche neue Podcasts sind entstanden. Über 10 000 Sendungen zu fast jedem Thema werden in Deutschland regelmäßig aufgenommen – auch in Potsdam. In loser Folge stellen wir Podcasts vor, die von Potsdamern gemacht werden.

Heute: „Podcast des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr“

Anzeige

Worum geht es bei diesem Podcast?

Der Podcast orientiert sich zum einen an Jahrestagen zu historischen Ereignissen, zu denen die Mitarbeitenden des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw) geforscht haben. Das waren zum Beispiel 75 Jahre Bombenangriff auf Potsdam, 100 Jahre Kriegsgräberfürsorge, 150 Jahre Beginn Deutsch-Französischer Krieg. Die Sozialwissenschaften sind nicht minder wichtig, sagt der Historiker und Oberstleutnant Harald Potempa vom ZMSBw. So behandeln andere Folgen etwa die Frage der „Inneren Führung“ der Bundeswehr und die Frage einer Europa-Armee.

Harald Potempa ist Sprecher des ZMSBw. Quelle: Zentrum für Militärgeschichte

Wie kam es zu dem Podcast?

Der Podcast soll Vorträge, Tagungen und Bücher des Bundeswehr-Instituts ergänzen. Da 2020 viele Veranstaltungen ausfallen mussten, wurde der Podcast zu einer wichtigen Möglichkeiten, die Themen und Forschungen des ZMSBw bekannt zu machen. Die Idee zum Podcast bestand schon länger, das Jahr 2020 beschleunigte seine Realisierung.

Was ist die Besonderheit?

Es geht darum, zu demonstrieren, wie vielfältig moderne Militärgeschichte sein kann. Sie beginnt bei dem Ereignis selbst, bindet es in größere Zusammenhänge ein und widmet sich der Wirkungsgeschichte. In den meisten Folgen agieren die Mitarbeitenden des Hauses als als Gesprächspartner zu den Themen, über die sie selbst geforscht haben.

Amüsant oder ernsthaft?

Bei den Themen der Militärgeschichte geht es ja nicht zuletzt um Zerstörung, Tod und Verwundung. Daher verbietet sich „amüsantes“ Vorgehen von selbst.

Wie viele Folgen gibt es?

Bislang gibt es 17 Folgen. Sie erschienen bis jetzt anlassbezogen regelmäßig-unregelmäßig, aber mindestens einmal im Monat.

Wie lang ist eine typische Folge?

Zwischen ca. 25 und 75 Minuten, je nach Thema und Zahl der Diskutierenden.

Welche Folge zum Reinhören?

Für Hörer aus Brandenburg empfehlen sich die Folgen zum Bombenangriff auf Potsdam, zur Potsdamer Konferenz und zur Garnisonkirche, aber auch zu Theodor Fontane als Militärschriftsteller.

Wo findet man den Podcast?

Der Podcast kann nur über die Internetseite www.zmsbw.de gehört werden.

Von Peter Degener