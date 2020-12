Potsdam

Podcasts haben 2020 einen Boom erfahren. Im Homeoffice und Lockdown haben die radioähnlichen Gesprächsformate viele Hörer gewonnen und zahlreiche neue Podcasts sind entstanden. Über 10 000 Sendungen zu fast jedem Thema werden in Deutschland regelmäßig aufgenommen – auch in Potsdam. In loser Folge stellen wir Podcasts vor, die von Potsdamern gemacht werden.

Heute: „Film Studies bling bling“ von der Anna Luise Kiss und der Filmuniversität Babelsberg „ Konrad Wolf“

Anzeige

Worum geht es bei diesem Podcast?

Der Podcast ist der Filmwissenschaft gewidmet. In Interviews werden Filmwissenschaftlerinnen und Filmwissenschaftler mit ihrer Arbeit vorgestellt. Im „News Chapter“ geht es häufig um neue Bücher aus der Filmwissenschaft oder Studien. Im so genannten „Dear Diary“ erzählt Podcasterin Anna Luise Kiss, die an der Filmuniversität Babelsberg „ Konrad Wolf“ lehrt, von ihrem aktuellen Forschungsprojekt „Das filmische Gesicht der Städte“.

Wie kam es zu dem Podcast und wer steckt dahinter?

Der Podcast ist Teil des Forschungsprojekts „Das filmische Gesicht der Städte“, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Es ist das Ziel vor allem potenziellen Studierenden und Doktorandinnen und Doktoranden einen lebendigen Eindruck von der aktuellen filmwissenschaftlichen Forschungsarbeit zu vermitteln.

Was ist die Besonderheit?

Der Podcast gibt die Gelegenheit Filmwissenschaftlerinnen aus verschiedenen Ländern und Universitäten mit diversen Forschungsschwerpunkten kennenzulernen. Die Filmwissenschaft wird als eine sehr vielfältige Wissenschaft erlebbar. Der Podcast wird zu großen Teilen in Englisch produziert, es gibt aber auch immer wieder Folgen mit deutschsprachigen Kapiteln.

Amüsant oder ernsthaft?

Die interviewten Wissenschaftlerinnen erzählen sehr lebhaft und begeisternd von ihren Forschungsprojekten. Manches ist amüsant und kurzweilig, manche Forschungsthemen wie zum Beispiel die Repräsentation von Trauma im Film, regen hingegen sehr zum Nachdenken an.

Wie viele Folgen gibt es?

Im Dezember erschien die 14. Folge. Zusätzlich gibt es noch ein Intro und zwei Spezialfolgen. Der Podcast erscheint bislang zu jedem 20. des Monats. Mittlerweile hat er rund 700 Abonnenten.

Wie lang ist eine typische Folge?

Die ersten Folgen waren noch recht kurz. Mittlerweile sind die Folgen etwa eine Stunde lang.

Welche Folge zum Reinhören?

Anna Luise Kiss empfiehlt Folge 11. Darin kann zunächst ein Interview mit Boukary Sawadogo angehört werden. Er ist Filmwissenschaftler in New York und Experte in „African Cinema“. Das Interview ist auf Englisch. Im News Chapter geht es auf Deutsch weiter. Hier ist Jeanette Toussaint zu hören. Sie erzählt von ihrem Buch „Komm mit ins Kino! Die Geschichte der Potsdamer Lichtspieltheater“. Und im „Dear Diary“ erzählt Kiss auf Englisch von der Installation „Das filmische Gesicht der Stadt Potsdam“, die zum Tag der Deutschen Einheit vor dem Filmmuseum zu erleben war.

Wo findet man den Podcast?

Auf der Internetseite der Filmuniversität Babelsberg und auf Podigee.io

Von Peter Degener