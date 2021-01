Potsdam

Podcasts haben 2020 einen Boom erfahren. Im Homeoffice und Lockdown haben die radioähnlichen Gesprächsformate viele Hörer gewonnen und zahlreiche neue Podcasts sind entstanden. Über 10 000 Sendungen zu fast jedem Thema werden in Deutschland regelmäßig aufgenommen – auch in Potsdam. In loser Folge stellen wir Podcasts vor, die von Potsdamern gemacht werden.

Heute: „Die Campusspezialisten“ von der Fachhochschule Potsdam

Anzeige

Worum geht es bei diesem Podcast?

Studierende der Fachhochschule Potsdam erzählen Geschichten aus ihrem Studium, beschreiben Studieninhalte und ihren Weg nach Potsdam. Er wird von Gorden Barsch und Saskia Bachmann moderiert, die beide an der FH Potsdam studieren.

Wie kam es zu dem Podcast und wer steckt dahinter?

Als es im Frühjahr 2020 aufgrund von Corona in den ersten Lockdown ging und keine Veranstaltungen der Zentralen Studienberatung an Schulen und an der Fachhochschule vor Ort mehr möglich waren, suchte die Fachhochschule nach anderen Wegen, trotzdem Kontakt zu Studieninteressierten zu halten und Einblicke in die Studiengänge zu ermöglichen. Campusspezialisten arbeiten mit Schülerinnen und Schülern oder Studieninteressierten, führen Workshops durch und zeigen den Campus der Fachhochschule Potsdam.

Was ist die Besonderheit?

Der Podcast porträtiert derzeit zwei Studiengänge der Fachhochschule Potsdam, die eher exotisch sind: „Konservierung und Restaurierung“, sowie „Bildung und Erziehung in der Kindheit“.

Amüsant oder ernsthaft?

Es ist eine Mischung aus beidem. Die Studierenden geben Informationen zu ihrem Studium weiter, was eher als ernsthaft eingeordnet werden kann. Die persönlichen Geschichten und Anekdoten verleihen dem Podcast Unterhaltungscharakter und machen ihn amüsant.

Wie viele Folgen gibt es?

Der Podcast ist noch am Anfang. Bisher gibt es vier Folgen. Alle zwei bis drei Wochen erscheint eine weitere.

Wie lang ist eine typische Folge?

Eine typische Folge ist rund 20 Minuten lang.

Welche Folge zum Reinhören?

In ihrer ersten Folge stellen sich die beiden Moderatoren Saskia und Gorden genauer vor. Beide studieren „Bildung und Erziehung in der Kindheit“ an der Fachhochschule Potsdam. Saskia ist 29 und Erzieherin. Gorden ist 23 und zu einem Dreihundertstel Tischler.

Wo findet man den Podcast?

„Die Campusspezialisten“ gibt es bei Spotify und auf der eigenen Webseite.

Von Peter Degener