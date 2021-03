Potsdam

Podcasts boomen. Im Homeoffice und Lockdown haben die radioähnlichen Gesprächsformate viele Hörer gewonnen und zahlreiche neue Podcasts sind entstanden – auch in Potsdam. In loser Folge stellen wir Podcasts vor, die von Potsdamerinnen und Potsdamern gemacht werden.

Heute: „Lê Mariables“

Worum geht es?

Das Konzept: Zwei Freundinnen kuscheln sich ins Bett, trinken ein Gläschen zusammen und reden über ihre persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen zu den Themen Sex, Beziehungen und Dating in all ihren Facetten. Manchmal sind sie auch zu Gast in fremden Betten von Menschen, die ihre eigenen spannenden Geschichten auspacken.

Wie kam es zu dem Podcast?

Lê (37) und Maria (34) lernten sich bei einer gemeinsamen Fortbildung kennen und beschlossen ein Jahr später bei einem Bier im Pub, allen bereits existierenden Sex-Podcasts zum Trotz, einfach einen eigenen zu produzieren. Denn die Welt kann nie genug gute Gespräche über Sex und Beziehungen haben. Aus ihren Vornamen ergab sich der Podcast-Titel, der ein Wortspiel in Anlehnung an „Les Misérables“ ist und im Französischen so viel wie „die Heiratbaren“ bedeutet.

Was ist die Besonderheit?

Ehrliche Gespräche mit wenig Filter und viel Humor, ohne moralische Wertung. Außerdem beantworten die beiden regelmäßig Hörerfragen (auch anonym).

Amüsant oder ernsthaft?

Es geht zwar immer wieder ans Eingemachte und wird teilweise sehr persönlich, aber selbst (oder gerade! bei den ernsten Themen wird auch herzlich gelacht.

Wie viele Folgen gibt es?

Bisher gibt es 38 Folgen, jeden Dienstag gibt es eine neue.

Wie lang ist eine Folge?

Etwa eine Stunde.

Welche Folge zum Reinhören?

„Chai Latte mit Mandelmilch“ über Tinder-Experimente und Gründe, ein Date zu canceln.

Wo findet man den Podcast?

Auf allen gängigen Plattformen wie Spotifiy und Podcast.de.

Lust auf mehr?

Zehn Potsdamer Podcasts hat die MAZ bisher vorgestellt, eine Übersicht über alle Folgen, finden Sie hier. Viel Spaß beim Reinhören!

Von Peter Degener