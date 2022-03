Potsdam West

„Ein schöner Wettkampf zwischen zwei Lügenbolden“, so beschreibt Regisseur Andreas Hueck vom Poetenpack das Stück „Achterbahn“ von Eric Assous. Am 25. März um 19.30 Uhr feiert das Stück in der Zimmerbühne in Potsdam seine Premiere. Es handelt von einem älteren Mann, Pierre, gespielt von Stephan Schill, und der jungen Juliette, gespielt von Julia Borgmeier.

Lesen Sie auch Kultur in Potsdam Poetenpack übernimmt die Zimmerbühne

Die beiden begegnen sich in einer Bar im Paris der 1980er Jahre. Sie flirten ein wenig und der Abend endet in seiner Wohnung, auch weil Pierre seine Ehe geflissentlich verschwiegen hat. Doch aus dem erwarteten Abenteuer wird schnell die namensgebende Achterbahn. Juliette wechselt ihre Identitäten: Sie sagt, sie sei eine Prostituierte, dann eine Journalistin und zuletzt, Pierres Ehefrau sie beauftragt, seine Treue zu testen. Was davon wahr oder gelogen ist, können weder das Publikum noch Pierre beurteilen.

„Der Text spielt mit den konservativen Vorstellungen dieser Zeit. Man kann den Text auch moralisch lesen, aber darauf hatten wir keine Lust, wir wollten damit komödiantisch umgehen“, erklärt Hueck.

„Es macht große Freude, jemanden damit verrückt zu machen“

Es entwickelt sich ein Wechselspiel aus unerwarteten Ereignissen und französischem Wortwitz. Die Handlung nimmt Kurven und macht Loopings. Das Publikum wird gut durchgeschüttelt. Das Machtgefälle zwischen den beiden Charakteren wird minütlich auf den Kopf gestellt. Getragen wird das von der hervorragenden Dynamik der Darsteller.

Für Borgmeier ist Juliette „eine der schönsten Figuren, die es gibt. Sie hat diese Verkleidungskiste und wechselt andauernd ihre Gestalt. Als Schauspieler kann man das gut nachvollziehen. Es macht große Freude, jemanden damit verrückt zu machen“, erklärt sie der MAZ.

Schill pflichtet dem bei und erklärt zu seinem Bild von Pierre, dass „es schön ist, mal durchgerüttelt zu werden, sich dauerhaft zu fragen: ‚Wer bin ich eigentlich?’“

Mit dem Rücken zum Zuschauer

Das Bühnenbild ist simpel gehalten. Doch genau so muss es sein. Alles andere würde von den Dialogen ablenken. Heimlicher Star des Stücks ist daher das Sofa. Es steht in der zweiten Hälfte des Stückes mit dem Rücken zum Zuschauer, was für eine ungewohnte, aber sehr interessante Perspektive sorgt.

„Gerade in so einer Zeit ist es wichtig, zu einem ablenkendem Abend einzuladen, dennoch bleibt die Frage: ‚Wie viele Menschen haben gerade Lust auf Theater?‘“, fragt Hueck.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Premiere ist am 25. März2022, weitere Termine am 26/27/31. März und am 01/07/08/09. April. Die Vorstellung beginnt immer um 19.30 Uhr, nur am 27.03. um 17 Uhr. Zimmerstraße 12 b. Weitere Informationen unter www.theater-poetenpack.de.

Von Nick Wilcke