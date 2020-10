Brandenburger Vorstadt

Mit der Generalprobe vor der Wiederaufnahme von „Biedermann und Brandstifter“ öffnet das Poetenpack am 31. Oktober um 11 Uhr erstmals seine neue feste Spielstätte in der Zimmerstraße 12b für das Publikum. Freunden dieses Freien Theaters ist die Adresse bereits bekannt.

2019 hatte das Poetenpack erstmals in die frühere Kapelle der Siebenten-Tags-Adventisten eingeladen – damals war die Adresse allerdings nicht sicher, die Truppe nur ein Nutzer unter mehreren. Nun aber sei das Theater Hauptmieter und hoffe auf eine möglichst langfristige Nutzung, so der künstlerische Leiter Andreas Hueck.

Jahrelange Suche nach fester Spielstätte

Seit mehr als 20 Jahren bringt das Poetenpack Klassiker, Sommertheaterkomödien, politisches Theater und moderne Stücke auf die unterschiedlichsten Potsdamer Bühnen. Und schon seit Jahren suchte das Theater intensiv nach einer festen Spielstätte in der Stadt.

„Angefangen haben wir mit Aufführungen im Q-Hof in der Lennéstraße in Potsdam-West“, sagt Kai O. Schubert, der während der Elternzeit von Hueck die künstlerische Leitung verantwortet: „Von dort aus haben wir uns weitere interessante, oft stückbezogene Orte in der Stadt erschlossen.“

Untermieter beim Seesportclub

Für sieben Jahre dienten Räume im mittlerweile abgerissenen Bootshaus des Potsdamer Seesportclubs im Park Babelsberg als Probenstätte und Lager. Zwischenzeitlich gab es Pläne, gemeinsam mit der Waldorfschule in der Waldstadt I eine feste Bühne zu schaffen, und vergebliches Werben für eine Spielstätte am Alten Markt.

Seit 2016 bespielt das Poetenpack mit dem Theatersommer Sanssouci regelmäßig das Heckentheater am Neuen Palais. Mit Goethes „Faust“ ging es in diesem Jahr in einer Koproduktion mit dem Brandenburger Theater erstmals ins Schlosstheater im Neuen Palais.

Doch nun gibt es ein neues Zentrum: „In den kommenden Monaten wollen wir die Zimmerbühne mit einer dichten Folge kleinerer und größerer Theaterereignisse wiederbeleben“, sagt Schubert. Momentan werde der Raum für Wiederaufnahmeproben zur Vorbereitung von Gastspielauftritten genutzt.

Neben „Biedermann und die Brandstifter“ von Max Frisch werde aktuell für „Romeo und Julia“ geprobt. Im Dezember soll die Bühne richtig öffnen. Angekündigt sind das Kindertheaterstück „Der kleine Prinz“ und die Komödie „Dinner for One – wie alles begann“ zum unterhaltsamen Jahresausklang.

Info Mehr im Internet auf www.theater-poetenpack.de

Von Volker Oelschläger