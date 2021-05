Potsdam

Euphorischer Empfang für die Babelsberger Pokalhelden: Mehrere hundert Fans erwarteten am Samstagabend nach dem Sieg des SV Babelsberg 03 in Luckenwalde bei bestem Sommerwetter ihre Mannschaft zu Hause im Kiez in Babelsberg. Die Fans zogen über die Karl-Liebknecht-Straße zum Stadion, um dort ihren Landespokalsieger zu feiern.

Als der Mannschaftsbus anrollte, standen noch rund 50 Fans vor dem Stadion und begrüßten die Mannschaft euphorisch. Die übrigen Fans warteten im Stadion auf die Mannschaft, wo der Sieg schließlich gemeinsam gefeiert wurde. Zum zehnten Mal hat der SVB den Fußball-Landespokal gewonnen und ist damit märkischer Rekord-Pokalsieger.

Zur Galerie Party, Pyro, Pokalsieg: Fans des SVB 03 feiern gemeinsam mit der Mannschaft denGewinn des Landespokals.

Die Kiezkicker setzten sich Samstagnachmittag im Luckenwalder Werner-Seelenbinder-Stadion gegen den Regionalliga-Nordost-Rivalen FSV Union Fürstenwalde mit 2:0 (1:0) durch. Tobias Dombrowa (33.) und Daniel Frahn (78.) erzielten die Treffer für die Mannschaft von Trainer Predrag Uzelac, die damit erfolgreich Revanche für das Vorjahr nahm.

Im August 2020 gewann in Luckenwalde der FSV Union Fürstenwalde den Brandenburger zum ersten Mal den Fußball-Landespokal und hatte sich im Finale gegen den SV Babelsberg 03 mit 2:1 durchgesetzt. Nun die Revanche mit dem Sieg der Babelsberger. Der Landespokal berechtigt die Mannschaft nach fünfjähriger Abstinenz nun zur Teilnahme an der Hauptrunde des DFB-Pokals. Die Auslosung findet am 4. Juli, die erste Runde Anfang August statt.

Auch in den sozialen Netzwerken ließ der Jubel über den Sieg der Babelsberger Kicker nicht lange auf sich warten. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) gratulierte den Pokalsiegern bei Twitter. Und auch die zuständige Potsdamer Beigeordnete für Sport, Noosha Aubel, jubelte: „Top, der Pokal kommt nach Potsdam und die Revanche ist gelungen. In einem intensiven Finale gewinnen die Spieler des SV Babelsberg o3 den Landespokal. Herzlichen Glückwunsch.“

