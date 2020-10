Potsdam

Das Fazit ist nüchtern und erschütternd: „Wir haben dem Eis beim Sterben zugesehen“, brachte der Leiter der bislang größten und aufwendigsten Forschungsexpedition in die Arktis, Markus Rex, als Quintessenz von seiner Reise mit. Der Atmosphärenforscher an der Potsdamer Forschungsstelle des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) hatte die vor einem Jahr gestartete Reise des Forschungsschiffes „Polarstern“ koordiniert. Am Montag zog er auf dem Potsdamer Telegrafenberg Bilanz des Projekts.

Markus Rex. Quelle: Bernd Settnik/dpa

Anzeige

450 Wissenschaftler aus 37 Nationen waren daran beteiligt. Sie ließen das AWI-Forschungsschiff mit rund 70 Tonnen Ausrüstung im Nordpolarmeer einfrieren und bauten auf der Eisscholle ein eigenes Forschungscamp auf. Erforscht wurde das System des arktischen Klimas und das dortige Ökosystem, während die Crew mit der riesigen Eisscholle durch die Arktis driftete.

Temperatur steigt doppelt so schnell

Die Arktis ist die vom Klimawandel weitaus am stärksten betroffene Region der Erde. Dort steigt die Durchschnittstemperatur doppelt so schnell wie anderswo. Rex fürchtet, dass bis zum Ende des Jahrhunderts der Nordpol im Sommer vollkommen eisfrei sein könnte –mit fatalen Folgen für das restliche Weltklima. Die internationale „Mosaic“-Expedition unter Rex’ Leitung soll der Klimaforschung helfen, die Mechanismen der Arktiserwärmung aufzuklären.

Das deutsche Eisbrecher- und Forschungsschiff Polarstern in einem norwegischen Hafen. Quelle: Rune Stoltz Bertinussen/NTB scan

Trotz Corona ist die Expedition laut Rex zu einem vollen Erfolg geworden. Normalerweise schaffe man in einer Expedition nur zwei Drittel der geplanten Vorhaben, berichtete er. „Wir haben fast alles geschafft.“ Zum ersten Mal seien während einer gesamten Polarnacht über neun Monate hinweg permanent Daten erhoben worden. 10.000 Proben nahmen die Forscher, ihre Daten füllen 150 Terabyte. Die Auswertung wird die Wissenschaft wohl ein Jahrzehnt beschäftigen.

Nordpol sieht aus wie „Schweizer Käse“

Rex nannte den in der Polarnacht erworbenen Datenschatz ein „Geschenk für die Menschheit“. „Wir können das Wissen nutzen, um Entscheidungen zu treffen“, sagte er. Rex warnte in diesem Zusammenhang eindringlich vor einem fortgesetzten CO2 -Ausstoß. Die „Polarstern“ habe im Schnitt eine zehn Grad höhere Temperatur gemessen als der Polarforscher Fridtjof Nansen vor gut 120 Jahren auf dessen Polardrift. Der Nordpol habe im Sommer 2020 ausgesehen „wie ein Schweizer Käse“.

Gruppenfoto im Eis: Die Crew der Polarstern. Quelle: Lukas Piotrowski/Alfred-Wegener-

„Wenn wir nicht bis Mitte des Jahrhunderts CO frei werden, wird die Arktis im Sommer eisfrei sein“, folgerte Rex. Wenn die reflektierende Eisschicht fehlt, werde der Ozean sich noch weiter erwärmen. „Das hat auch Folgen für unser Klima.“ Auszugehen sei von einer Verstärkung der Extreme wie Stürme und Starkregen auch in Brandenburg, so Rex.

Eisbären vor dem Aussterben

Darüber hinaus sei ein wertvolles Ökosystem bedroht. Unter dem Eis gibt es Algen, Mikroorganismen, Krebse und Fische, die als Nahrung für andere Tiere wie Robben dienen, welche wiederum von Eisbären erbeutet werden. Die Eisbären selbst wären vom Aussterben bedroht, würde das Polareis zeitweilig verschwinden. Schließlich sei die polare Eiswelt auch ein unglaubliches ästhetisches Phänomen, das allen Expeditionsteilnehmern unvergessliche Eindrücke beschert habe. Während sich die arktische Nacht durch unendliche Schwärze und Fremdartigkeit auszeichne, leuchteten die im arktischen Sommer entstehenden Schmelztümpel in allen erdenklichen Farben. „Mir tut es weh, wenn ich daran denke, dass meine Kinder das schon nicht mehr erleben könnten“, sagte Rex.

Der Leiter der Potsdamer AWI-Forschungsstelle, Bernhard Diekmann, lobte die Zusammenarbeit mit den russischen Wissenschaftlern, den weitaus wichtigsten Partnern des Projekts. Wissenschaft habe auch die Funktion der Völkerverständigung, sagte er. „Es ist faszinierend zu sehen, dass die Konflikte der Nationen, die es durchaus gibt, nicht auf die Wissenschaft durchschlagen“, ergänzte Rex.

1,5 Millionen Euro Forschungszuschuss

Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle ( SPD) gratulierte dem Potsdamer Wissenschaftler zu diesem Erfolg. Mosaic sei eine „Expedition der Superlative“ gewesen, so Schüle: „Es ist kein Zufall, dass die Strippen für die Expedition auf dem Telegrafenberg zusammengelaufen sind“, sagte sie. Der „Wissensberg“ beherberge mit dem Wegener-Institut, dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (Pik), dem Deutschen Geoforschungszentrum (GFZ) und dem Leibniz-Institut für Astrophysik (AIP) vier Spitzeninstitute, die Beiträge zur Zukunftsforschung für die ganze Welt leisteten. Zusammen bildeten sie eine einmalige Klimaexpertise. Quasi als Anerkennung für die Leistung der Arktisexpedition sagte Schüle dem AWI einen einmaligen Zuschuss des Landes von 1,5 Millionen Euro zur Errichtung eines Innovationslabors für die Arktisforschung zu.

Von Rüdiger Braun