Heinz Vietze (73) war der letzte SED-Vorsitzende im damaligen Bezirk Potsdam, blieb danach als parlamentarischer Geschäftsführer der PDS und späteren Linken im Brandenburger Landtag einer der bundesweit einflussreichsten Politiker seiner Partei. 2009 zog er sich aus der Landespolitik zurück. Seit der Kommunalwahl 2019 ist Heinz Vietze Mitglied im Ortsbeirat Golm.

Wie lange leben Sie schon in Golm?

Heinz Vietze: 2005 sind wir hierher umgezogen. Vorher hatten wir eine Wohnung im Alten Rad in Eiche – keine 300 Meter entfernt. Damals hatten wir uns gesagt: Warum sollen wir Semmelhaack reich machen, bauen wir uns selber ein Haus.

Wo würden Sie die Mitte von Golm verorten?

Das ist das große Fragezeichen. Die Golmer Mitte ist die Fläche, wo jetzt Privatparkplätze sind. Am Rand sind Wohnhäuser mit Geschäftsräumen gebaut worden. Leider haben die Stadtverwaltung und der Investor entgegen der diskutierten Vorstellungen für die Golmer Mitte auf die Gestaltung und Bebauung mit einem Pavillon, einem kleinen Café, einem Springbrunnen oder einem Spielplatz für Kinder verzichtet. Nun sind dort Parkplätze mit einer Schranke.

Wie hat es sich ergeben, dass Sie in den Ortsbeirat kamen?

Das war eine Notlösung. Zur Kommunalwahl hatte die Linke zunächst keinen Kandidaten für den Ortsbeirat. Aus Alters- und Gesundheitsgründen wollten einige eine solche Belastung nicht übernehmen. Ich habe zugesagt und weitere Mitstreiter gewonnen.

Stimmt es, dass Sie von Saskia Ludwig angesprochen wurden, die Sie aus Ihrer gemeinsamen Tätigkeit als Fraktionsgeschäftsführer von Linken und CDU im Landtag kannten?

Saskia hat tatsächlich zu mir gesagt: Mensch Heinz, wir haben doch im Parlament zusammen gearbeitet, da können wir das auch mal im Interesse von Golm machen. Aber zuerst hat mich natürlich die eigene Partei angesprochen.

Sie waren bis 2009 im Landtag, danach Vorstandsvorsitzender der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Welche Ämter bekleiden Sie heute noch neben dem Ortsbeirat?

Ich bin nur noch Ortsbeirat. Ich war ja raus, ich wollte mich nach 50 Jahren aus dem aktuellen politischen Geschäft zurückziehen. Ich hatte in meinem Leben einen hinreichenden Sättigungsgrad erreicht. Aber dann habe ich mir gesagt: Wenn du hier schon wohnst, und das auch mitkriegst, man kann doch noch ein bisschen was mitmachen. Und bis jetzt habe ich das nicht bereut.

Wie präsent sind der Wissenschaftscampus, die Universität im Ortsleben.

Viele der Mitarbeiter wohnen auch hier. Es gibt viele, die in den wissenschaftlichen Einrichtungen arbeiten und in Golm wohnen.

Wie viel Zeit verbringen Sie mit dem Ortsbeirat?

Die Beratungen selber sind ein bis zwei Sitzungen à vier Stunden im Monat. Dann kommt das Studium der Materialien hinzu, das sind pro Sitzung 30 bis 150 Seiten. Nun ist es ja unterschiedlich, wie ein Ortsbeiratsmitglied sich damit beschäftigt. Aber ich gehe schon davon aus, dass die anderen sehr darauf achten, ob ich alles lese. Dazu kommen Ortsbegehungen, Termine im Wissenschaftspark und Universität, persönliche Anliegen der Bürger.

Gibt es Risiken bei der Entwicklung von Golm, Umstände, die dem Ortsteil zum Problem werden könnten?

Nein. In der Zentrumsfrage muss man sehen, dass man einen Ausgleich schafft. Vielleicht findet man in fünf oder sechs Jahren sogar eine Lösung für die Ortsmitte. Aber grundsätzlich werden wir in Krampnitz, Bornstedt, Bornim, Eiche, Golm eine Entwicklung haben auch über 2030 hinaus. Was ich mir für Golm gut vorstellen könnte, wäre ein Seniorenzentrum. Denn auch Wissenschaftler werden älter. Ärzte sind ein Problem. Im Moment haben wir eine Frau Doktor Böttcher und eine weitere Allgemeinmedizinerin. Wenn sie früh aufmachen, stehen auch im Winter zehn alte Leute vor der Tür, weil sie um 8 Uhr rein wollen. Ein Kinderarzt fehlt. Im Ortsbeirat haben sich kürzlich ein Zahnarzt und Zahntechniker vorgestellt und gesagt, sie würden gern eine Zahnarztpraxis eröffnen. Hier besteht Handlungsbedarf.

Welche Rolle spielt die Parteipolitik im Ortsbeirat?

Es ist nicht vordergründig parteipolitisch, weil soziale Aspekte, Freizeit, Kinderbetreuung, Schule und das aktuelle Baugeschehen vorrangig sind. Die Auseinandersetzung beginnt im Streit um die Finanzen. Wenn wir das eine bezahlen, können wir das andere nicht bezahlen. Dann wird parteipolitisch agiert. Aber dafür haben wir hier im Ortsbeirat keine Zeit. Das Ehrenamt würde in solchen Debatten sofort sterben.

Wie weit reicht die Macht des Ortsbeirates?

Es ist vieles möglich. Ein Beispiel: Saskia Ludwig hatte die Idee, im Wissenschaftszentrum Golm eine weiterführende Schule mit der Spezialrichtung Fremdsprachen zu etablieren. Da sagte ich, das ist doch gut. Lasst uns doch mal darüber nachdenken. Und dann beginnt die Diskussion. Ach, können wir uns nicht leisten, machen wir lieber nicht. Dabei muss man bei manchen Sachen einfach sagen: Wir stehen die Diskussion jetzt durch. Das ist die Perspektive. Da ist mehr möglich. Wir bauen doch hier am neuen Potsdam mit.

Wie behauptet sich die Linke in der Rathaus-Kooperation nach Ihrer Einschätzung?

Ich glaube, sie haben noch die Chance auf Luft nach oben. Sie sind an bestimmten Stellen dran, das finde ich gut. Aber es ist auch eine neue Generation. Es hat sich in den letzten Jahren eine sehr erfolgreiche Fraktion verabschiedet mit Kutzmutz, Scharfenberg, Sigrid Müller und wie sie alle hießen. Da sind jetzt neue Leute, die müssen sich reinfinden. Corona brachte natürlich erschwerte Startbedingungen für rot-rot-andere.

Wie geht es Ihnen persönlich in Golm?

Wir fühlen uns hier wohl. Das ganze Klima. Ich trage auch manchmal die Zeitung aus, den Rathaus-Report und den Linken Boten. Das hatte ich mal versprochen.

Das sind Parteiblätter. Bekommen das alle Anwohner oder bloß Ihre Genossen?

Nein, wir haben ja nur 15 Parteimitglieder hier. Das bekommen alle, die es möchten. Wenn am Briefkasten steht: keine Werbung, dann kommt das da nicht rein.

Wie ist Ihr Verhältnis zu den Neu-Potsdamern in Golm?

Der Zuzug ist jungfräulich. Die begeben sich in ein Abenteuer, wenn sie ein Haus bauen oder kaufen. Ich habe mal gesagt: Wir müssen in Golm für jeden Zuzug ein kleines Begrüßungsschreiben machen. Und einmal im Jahr eine Einladung mit Aushang: All jenen, die sich in diesem Jahr entschlossen haben, Golmerinnen und Golmer zu werden, bieten wir ein Käffchen an. Das erlebe ich auch beim Zeitungsaustragen im Grasmückenring: Man kommt ins Gespräch.

