Potsdam

Ein Autodieb, der in Potsdam zugeschlagen hatte, ist in Polen geschnappt worden. Am Samstag in den frühen Morgenstunden stoppten polnische Polizisten kurz hinter der deutsch-polnischen Grenze ein Ford Kuga. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Auto in der Nacht in Potsdam-Waldstadt entwendet worden war.

Nach Polizeiangaben hatte der Halter des Fahrzeuges zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht mitbekommen, dass sein Auto gestohlen war und wurde durch die Polizei informiert. Die beiden polnischen Insassen im Alter von 46 und 51 Jahren wurden durch die polnische Polizei festgenommen und das Fahrzeug sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Von MAZonline