Potsdam-Schlaatz

Alarmstimmung in der späten Samstagnacht: Eine Frau hatte sich bei der Polizei gemeldet und gewarnt, dass offenbar ihr Ex-Lebenspartner mit einer Waffe – vermutet wurde eine Schreckschusspistole – und Selbstmordabsichten in Potsdam am Schlaatz herumliefe.

Die Polizei eilte gegen 23.30 Uhr in den Neubaustadtteil. Unterdessen machte die Info schon ihre Runde. Fahrgäste der Straßenbahn wurden vor dem Aussteigen gewarnt, berichtet ein Nutzer in einer Facebook-Gruppe: „Am Schlaatz soll ein Irrer schwarz gekleidet und bewaffnet rumlaufen.“

Anzeige

Zum Glück stellte sich der Fall weniger dramatisch heraus, als befürchtet. Wie die Polizei auf MAZ-Nachfrage erklärte, konnten die Beamten den Mann kurz vor Mitternacht ausfindig machen. Er hatte aber weder eine Waffe bei sich noch suizidale Absichten, wie die Untersuchung durch einen Notfallmediziner ergeben habe.

Von MAZonline/axe