Potsdam

Im Laufe des Mittwochs stellte die Polizei an mehreren Orten in Potsdam Drogen sicher. Der erste Fall war gegen 11.30 Uhr am Schlaatz. Dort wurden Amphetamine und Cannabis bei einer kontrollierten Person gefunden.

Später wurden Polizisten am Hauptbahnhof fündig. Gegen 17.30 Uhr und noch einmal gegen 19 Uhr kontrollierten sie verdächtig erscheinende Passanten und stießen auf Cannabis. In allen Fällen wurden die Drogen sichergestellt und Strafverfahren wurden eingeleitet.

Von MAZonline