Potsdam

Der seit Dienstagmorgen vermisste Moritz aus Potsdam ist zurück. Nach Polizeiangaben kehrte der 16-Jährige in der Nacht zu Mittwoch selbstständig und wohlbehalten nach Hause zurück.

Moritz hatte die elterliche Wohnung am Dienstagmorgen verlassen und war dann spurlos verschwunden. Die Eltern wandten sich an die Polizei. Diese veranlasste am späten Dienstagnachmittag eine öffentliche Suchaktion.

Von MAZonline