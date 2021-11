Schlaatz

Eine Gruppe junge Erwachsener ist am Sonntagabend am Schlaatz auf einen Mann losgegangen, sodass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auch ein Kind und eine Frau in seiner Begleitung wurden attackiert.

Gruppe schlägt und tritt auf Mann ein in Potsdam

Nach Polizeierkenntnissen traf die Gruppe – drei Männer und eine Frau – auf dem Gehweg der Straße An der Alten Zauche auf den 25-jährigen Mann und seine Begleitung. Ein 22-Jähriger aus der Gruppe soll den Mann zunächst bedroht haben. Dann eskalierte der Streit und der Jüngere schlug zu. Anschließend traten die anderen beiden Männer der Gruppe auf den Angegriffenen ein. Als nächstes wurden auch die Begleiterin (34) und ihr Kind (11) angegriffen.

Der Rettungsdienst brachte den 25-jährigen Mann ins Krankenhaus. Die Frau und das Kind wurden vor Ort behandelt.

Die Täter flüchteten, doch konnte die Polizei zwei Verdächtige nach umfangreicher Fahndung ermitteln. Es handelt sich dabei um einen 22-Jährigen sowie eine 19-Jährige. Die Hintergründe des Sachverhalts sowie die Identität der weiteren Tatverdächtigen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung in Verbindung mit Bedrohung auf.

