Potsdam

Am Freitagabend rummste es laut in der Clara-Zetkin-Straße in Potsdam West. Bei der Explosion wurde ein Chrysler schwer beschädigt.

Vor allem die Front des Autos hatte es erwischt. Fahrzeugteile waren mehrere Meter, bis in einen Vorgarten geflogen. Zeugen bestätigten der Polizei, zuvor ein lautes Knallgeräusch wahrgenommen zu haben. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Kriminaltechniker sicherten Spuren vor Ort und das betroffenen Fahrzeug wurde sichergestellt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion – es könnte auch ein Feuerwerkskörper dahinter stecken. Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen und dauern derzeit weiter an.

Zeugen, die bislang von der Polizei noch nicht erfasst wurden werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam, unter Tel. 0331/5 50 80, zu melden.

Von MAZonline