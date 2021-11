Innenstadt

Zwei Fußgänger sind bei einem Unfall am Luisenplatz in Potsdam verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war eine 42-jährige Peugeot-Fahrerin am Donnerstag gegen 18 Uhrauf der Zeppelinstraße in Richtung Zentrum unterwegs und wollte nach links in die Straße Luisenplatz abbiegen.

Dort querten aber schon zwei Fußgänger die Fahrbahn. Das Auto erfasste die 46-jährige Frau und den 83-jährigen Mann. Beide wurden bei der Kollision leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Polizei hat eine Unfallanzeige aufgenommen.

Von MAZonline