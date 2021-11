Potsdam-Bornim

Ein tragischer Unfall hat sich auf der Herzbergstraße im Gebiet zwischen Bornim und Eiche in Potsdam ereignet. Dabei verlor ein Mann sein Leben.

Nach Polizeiinformationen war er am Freitagnachmittag mit seinem Auto in Richtung der Straße Am Großen Herzberg unterwegs. Offenbar ist der Wagen dann nach links von der Fahrbahn abgekommen und stieß dort gegen einen Baum.

Als Rettungskräfte vor Ort waren, leiteten sie Wiederbelebungsversuche ein – jedoch erfolglos. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Straße voll gesperrt.

Von MAZonline