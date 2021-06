Potsdam

Am Lustgartenwall in Potsdams Innenstadt kam es zu einer Auseinandersetzung bei einer Geburtstagsfeier in der Nacht zu Sonntag.

Nach Polizeierkenntnissen hatten sich zehn Personen zu einer Feier getroffen. Später stießen zwei Männer hinzu, die sich offenbar extrem aggressiv gegenüber anderen verhielten. Es kam zum Gerangel.

Männer versuchen, andere Gäste zu schlagen

Die beiden mutmaßlichen Täter sollen andere Partygäste versucht haben zu schlagen – sie trafen jedoch nicht. Die Polizei wurde gegen 3.30 Uhr hinzugerufen.

Einer der Männer rannte vor den Beamten weg. Doch sie konnten ihn in der Dortustraße erwischen und mussten ihn fixieren. Der zweite Tatverdächtige kam nur bis in die Henning-von-Tresckow-Straße – wo sich die Polizeiinspektion befindet – und wurde dort angehalten.

Der 18- und der 25-Jährige waren betrunken und wurden auch gegenüber der Polizei aggressiv. Sie wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen, so die Polizei. Sie ermittelt nun wegen versuchter Körperverletzung, die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

Von MAZonline