Potsdam-Babelsberg

Stein um Stein nahm ein betrunkener Mann am Dienstagabend das Pflaster im Gehweg an der Ecke von Karl-Liebknecht- und Rudolf-Breitscheid-Straße in Potsdam-Babelsberg auseinander. Auch die von Zeugen herbeigerufene Polizei konnte den 39-Jährigen zunächst nicht davon abhalten, auf diese Weise ein Loch zu buddeln – einen halben Meter Durchmesser hatte es schließlich.

Er ignorierte Ermahnungen und auch einen Platzverweis. Schließlich nahmen die Beamten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Anzeige

Der Mann war betrunken und ist ohne festen Wohnsitz.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline/axe