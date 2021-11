Babelsberg

Ein Zeuge brachte die Polizei auf die richtige Spur. Er hatte in der Nähe des Hellweg-Baumarktes in der Babelsberger Fritz-Zubeil-Straße am Sonntagabend einen verdächtig wirkenden Mann entdeckt.

Die Polizisten trafen tatsächlich gegen 21.30 Uhr einen 30-jährigen Mann an, in dessen Rucksack sie Werkzeug und Diebesgut fanden. Offenbar hatte der Verdächtige zuvor Teile von E-Scootern einer Verleihfirma abmontiert. Die E-Scooter selbst lagen in der Nähe. Auch hatte er für ein mitgeführtes hochwertiges Fahrrad keinen Eigentumsnachweis.

Wegen des dringenden Diebstahl-Verdachtes und, weil der Mann keine Meldeanschrift hatte, wurde er vorläufig festgenommen. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

