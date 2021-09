Potsdam/Zentrum-Ost

Zwei Handtaschendiebe sind in einem Markt in der Lotte-Pulewka-Straße in Potsdam am Montagmittag gestellt worden. Ein Mitarbeiter rief die Polizei, nachdem der Diebstahl beobachtet worden war.

Das Diebesduo – eine 38 Jahre alte Frau und ein 35-jähriger Mann – hatten eine Kunden abgelenkt und ihr die Tasche aus dem Einkaufswagen gestohlen. Dabei wurden sie aber ertappt. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, dass in Einkaufsmärkten keine Handtaschen und Wertgegenstände unbeaufsichtigt in Einkaufwagen zurückbleiben sollten.

