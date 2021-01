Babelsberg

In eine Gaststätte in der Babelsberger Rudolf-Breitscheid-Straße ist in der Nacht zu Montag eingebrochen worden. Dem Inhaber fiel der Einbruch am Morgen auf.

Die Täter hatten Eingangstür zum Vorraum des Restaurants aufgehebelt. Dort brachen sie den Zigarettenautomaten auf und stahlen alle Zigarettenpäckchen. Die Polizei konnte vor Ort Spuren sichern.

Von MAZonline