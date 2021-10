Teltower Vorstadt

Plötzlich stand die Fremde vor ihr und grinste sie an. So beschreibt die Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Potsdamer Bertiniweg ihre Begegnung mit einer Einbrecherin.

Am Mittwochmittag kam die Frau aus ihrer Küche und entdeckte plötzlich die junge fremde Frau. Als sie diese ansprach, habe die Fremde nur gegrinst, lief aus dem Haus und verschwand in unbekannte Richtung, so der Bericht der Polizei.

Bargeld aus Haus in Potsdam gestohlen

Als die Bewohnerin im ersten Obergeschoss nachsah, stellte sie fest, dass dort Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet worden war. Die unbekannte Täterin hatte sich vermutlich über die offenstehende Terrassentür in das Haus geschlichen.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben: weiblich, circa 25 Jahr alt, schulterlange blonde oder hellbraune Haare. Sie hatte einen Stapel Obdachlosenzeitungen dabei.

Die Polizei Potsdam geht davon aus, dass die Frau zuvor schon im Bereich der Nauener Vorstadt unterwegs war, und hofft auf Zeugen. Hinweise unter Tel. 0331/5 50 80 über das Hinweisformular im Internet.

Von MAZonline