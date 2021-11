Zentrum Ost

In die Kita Sausewind im Potsdamer Stadtteil Zentrum Ost ist eingebrochen worden.

Am Montagmorgen stellten die Mitarbeiter der Kita in der Lotte-Pulewka-Straße fest, dass unbekannte Täter am Wochenende in die Einrichtung eingedrungen waren. Wie die Einbrecher in das Objekt gelangten, ist derzeit unbekannt.

Bargeld aus Kita-Büro in Potsdam gestohlen

Die Täter brachen die Tür zu einem Büro auf und stahlen dort Bargeld in zweistelliger Höhe. Der angerichtete Schaden liegt wesentlich höher. Am Tatort wurden Spuren gesichert.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Potsdamer Polizei unter 0331/5 50 80 zu melden.

Von MAZonline