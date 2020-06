Babelsberg

Eine junge Frau wurde im Park Babelsberg belästigt, begrapscht und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen für dem Fall, der sich bereits in der Nacht vom 8. zum 9. Mai am Parkeingang in der Straße Alt Nowawes ereignet hat.

Geschubst, besudelt, getreten

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr die 17-Jährige gegen 22.30 Uhr mit ihrem Fahrrad in Begleitung an einer größeren Personengruppe vorbei, als sie von einer der Personen unsittlich berührt wurde. Ein Stück weiter stoppte sie und sprach die Gruppe an. Erst war es ein Streitgespräch, dann wurde die 17-Jährige geschubst wurde und bekam ein Getränk über die Jacke geschüttet. Sie ließen dann voneinander ab, doch begegnete die Jugendliche der Gruppe kurz darauf erneut. Dabei wurde sie von einem jungen Mann mit einer Zigarette verletzt und auch getreten. Sie trug Verletzungen davon.

Anzeige

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Personen in der Gruppe sollen etwa 18 Jahre alt gewesen sein. Sie hätten deutsch gesprochen, vermutlich mit Akzent. Die Gruppe soll sich möglicherweise dort im Bereich öfter aufhalten. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Tel. 0331/5 50 80.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline/axe