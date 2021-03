Potsdam

Mit seiner Gitarre ist ein Mann in der Gegend des Potsdamer Hauptbahnhofs aggressiv geworden – er war offenbar nicht mehr Herr seiner Sinne.

Wie die Polizei mitteilt schlug er zunächst gegen 15.30 Uhr an einer Bushaltestelle auf der Heinrich-Mann-Allee an der Ecke zur Erich-Weinert-Straße mit seinem Instrument gegen ein Auto. Dies hatte dort verkehrsbedingt anhalten müssen. Der Fahrer meldete den Fall der Polizei. Der Täter flüchtete.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wenig später fiel erneut ein Mann mit Gitarre auf: Im Hauptbahnhof attackierte er eine Frau – es blieb zum Glück beim Schrecken über die Attacke.

Die Polizei konnte den Mann dann in der Babelsberger Straße aufhalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Zudem war der Mann psychisch auffällig, weshalb er in die psychiatrische Einrichtung gebracht wurde. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen der Sachbeschädigung am Kraftfahrzeug und der versuchten gefährlichen Körperverletzung ein

Von MAZonline