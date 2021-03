Potsdam

Ein 24-jähriger Mann ist am Eingang der Bahnhofspassagen auf der Langen Brücke in Potsdam zusammengeschlagen worden.

Wie die Polizei mitteilt, sind die Hintergründe für das Geschehen und der genaue Tatauflauf noch unklar. Dem 24-Jährigen waren zwei Männer entgegengekommen und es kam zu einem kurzen Wortgefecht. Dann schlugen die beiden Verdächtigen dem Mann offenbar unvermittelt ins Gesicht und traten ihn. Anschließend flüchteten die beiden Männer. Das Opfer erlitt mehrere Gesichtsverletzungen und musste von Rettungskräften zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Aufmerksame Zeugen konnten die Polizei zu den Verdächten führen. Die Beamten nahmen die beiden Männer im Alter von 26 und 37 Jahren am Platz der Einheit in Gewahrsam, um weiterer Straftaten zu verhindern, wie es hieß. Die Ermittlungen dauern an.

Von MAZonline