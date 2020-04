Bornstedter Feld

Einem Potsdamer fiel früh am Mittwoch, 3.15 Uhr, Lärm auf, der vom Balkon kam. Als er sich dorthin begab, sah er noch einen unbekannten Mann weglaufen – und sein Fahrrad lag auf der Wiese vor dem Balkon. Eigentlich war es am Balkon angeschlossen. Er meldete den versuchten Diebstahl in der Viereckremise im Bornstedter Feld sofort der Polizei. Doch eine Nahbereichsfahndung verlief erfolglos.

Von MAZonline