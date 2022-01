Berliner Vorstadt

Ladendiebe wurden in Potsdam gewalttätig, als sie erwischt wurden. Die Polizei hofft auf Zeugen, die bei der Fahndung helfen.

Ein Mann wollte am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in einem Discounter in der Berliner Vorstadt offenbar Waren stehlen. Dabei wurde er nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei entdeckt und von zwei Mitarbeitern aufgehalten.

Komplize kommt hinzu

Doch der Täter wehrte sich. Es kam zum Handgemenge, in dessen Verlauf ein zweiter unbekannte Mann dem Täter beisprang. Er soll die Mitarbeiter geschlagen haben, sodass sie den Täter losließen und er mit seinem Komplizen flüchten konnte. Sie liefen den Angaben zufolge zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Die alarmierte Polizei suchte de Umgebung kurz darauf ab, konnte aber keinen Verdächtigen finden. Sie hat eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und hofft nun auf Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Verdächtigen machen können. Hinweise an die Polizeiinspektion Potsdam, Tel. 0331/5 50 80, oder über das Hinweisformular im Internet www.polizei.brandenburg.de

Von MAZonline