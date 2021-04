Potsdam

Ein Mann hat mit einem Stein ein Fenster des Potsdamer Landtags einwerfen wollen. Die Polizei fahndet nach dem Radfahrer.

Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann am Montag gegen 14 Uhr auf einem Fahrrad von der Lange Brücke in die Humboldtstraße abbog und dann mit einem Stein auf ein Fenster warf. Danach wendete er, hob den Stein auf und warf ihn nochmals, bevor er wieder in Richtung Langer Brücke davonfuhr.

Die Zeugen informierten den Sicherheitsdienst, der die Polizei hinzurief. Im Nachhinein konnte eine gesprungene Fensterscheibe im Erdgeschoss des Landtags-Gebäudes festgestellt werden. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nun Zeugen, die weitere Hinweise zum Täter geben können. Diese Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Potsdam, Tel. 0331/5 50 80.

Von MAZonline