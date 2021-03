Potsdam/Teltow

Ladendiebe zog es am Dienstag offenbar in die Drogerieabteilung von Supermärkten – zuerst in Teltow, später in Potsdam.

Kurios in Teltow: Der Täter wählte als Fluchtfahrzeug einen Bollerwagen. Kurz nach 15 Uhr fiel dem Ladendetektiv eines Supermarktes in der Potsdamer Straße der 28-jährige Mann auf. Er legte diverse Kosmetikartikel in seinen Bollerwagen und versuchte dann, den Laden zu verlassen, ohne zu bezahlen. Der Detektiv hielt ihn auf und rief die Polizei.

Insgesamt hatte der Mann 400 Artikel im Gesamtwert von ca. 2200 Euro eingepackt. Die Kripo vernahm in und ließ ihn später nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß.

Beutegut: elektrische Zahnbürsten

In Potsdam waren zwei Männer gegen 17 Uhr in einem Supermarkt im Stern-Center auf elektrische Zahnbürsten scharf. Sie versteckten die Zahnbürsten-Köpfe unter ihrer Oberbekleidung. Jedoch war auch dort ein wachsamer Ladendetektiv, der die Männer aufhielt und die Polizei alarmierte. Die beiden Verdächtigen hatten Waren im Wert von 230 Euro mitgehen lassen. Auch sie wurden vernommen und wieder entlassen.

Von MAZonline/axe