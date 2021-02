Potsdam

Zwei Fälle von Trickbetrug mit Schein-Lotterien sind in Potsdam gescheitert. Am Montag fiel einer Potsdamer Bankmitarbeiterin auf, dass eine Kundin einen ungewohnt hohen Geldbetrag abheben wollte. Sie vermutete einen Betrugsversuch und informierte die Polizei – und bewahrte die Seniorin so vor größerem Schaden.

Aufmerksame Bankangestellte

Die Kundin hatte zuvor den Anruf einer Frau erhalten, die angab von der Bundesbank zu sein, und der Seniorin mitteilte, dass sie einen großen Lotteriegewinn erhalten werde. Zuvor solle sie jedoch Gutscheinkarten im Wert von 1000 Euro kaufen, mit denen könne sie sich dann den Gewinn auszahlen lassen. Als sie sich das Geld hierfür bei der Bank abholen wollte, erzählte sie der Bankmitarbeiterin von dem angeblichen Gewinn.

Skeptischer Fahrländer

Einen ähnlichen Anruf erhielt ebenfalls am Montag ein Fahrländer. Ihm teilte die Anruferin mit, dass er 39.000 Euro gewonnen habe. Er müsse jedoch Gutscheinkarten in Höhe von 900 Euro vorstrecken. Der Senior informierte die Polizei. Die ermittelt nun in beiden Fällen, bei denen glücklicherweise kein Schaden entstand, wegen versuchten Betruges.

Ziel der Täter ist es bei derartigen Anrufen, an die Codes der Gutscheine zu gelangen, die sie sich telefonisch durchsagen lassen. Den Opfern bleiben dann nur wertlose Gutscheine und der finanzielle Schaden.

Von MAZonline