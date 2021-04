Potsdam-Babelsberg

Am späten Mittwochabend, 31. März, wurde ein junger Mann in der Babelsberger Mühlenstraße überfallen.

Nach Angaben des Berliners bei der Polizei sprachen die beiden Täter ihn gegen 22.30 Uhr an und fragten ihn nach Geld. Als er ihnen nichts geben wollte, bekam er einen Boxhieb in den Bauch. Aus Angst gab das Opfer dann Bargeld an einen der unbekannten Täter heraus.

Nachdem der junge Mann die Polizei gerufen hatte, suchten Beamten die Gegend um die Mühlenstraße ab – doch konnten sie keine Tatverdächtigen finden. Die beiden Männer sollen dort unter anderem auf Baumstämmen gesessen haben.

Jetzt bittet die Polizei die Potsdamerinnen und Potsdamer um Mithilfe bei der Fahndung. Ein Täter konnte vom Opfer wie folgt beschrieben werden: Er ist etwa 20 Jahre alt, schmal und 1,75 Meter groß. Er hatte dunkelblonde Haare und einen Drei-Tage-Bart, trug zur Tatzeit eine weiße Kappe, eine dunkelfarbene Winterjacke, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Zudem sprach er Deutsch im ortstypischen Dialekt.

Hinweise an die Potsdamer Polizei unter Tel. 0331/55080.

Von MAZonline/axe