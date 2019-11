Potsdam

Blutiger Freitagabend in Potsdam: Die Polizei meldet zwei Fälle von Körperverletzungen aus dem Umfeld des Hauptbahnhofs und aus Drewitz. Demnach war gegen 17 Uhr eine Frau (43) in einer Bar an der Asta-Nielsen-Straße ausgerastet. Sie hatte offenbar mehr getrunken als sie vertragen kann, begann dann zu randalieren und die anderen Gäste zu beleidigen. Als der Streit handfest wurde, schlug die Frau einem Mann (43) mit der Faust ins Gesicht. Die Polizei nahm sie zur Ausnüchterung in Gewahrsam und leitete ein Strafverfahren gegen sie ein.

Der Messer-Angreifer hatte zwei Promille intus

Gegen 22.15 Uhr schritten Polizisten bei einem Streit an der Babelsberger Straße ein. Dort waren drei junge Männer – 18, 19 und 20 Jahre alt – aneinander geraten. Der 18- und der 19-Jährige gingen aufeinander los, wobei der 19-Jährige ein Cuttermesser als Waffe einsetzte. Er verletzte den 18-Jährigen, der mit Schnitten am Oberkörper und an den Armen ins Krankenhaus kam, dort versorgt und wieder entlassen wurde. Der Tatverdächtige hatte laut Polizei zwei Promille intus – auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. nf

Von MAZonline