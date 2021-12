Potsdam

In den vergangenen Nächten waren Einbrecher in Potsdam unterwegs. Sie suchten ein Büro und einen Bäcker heim.

In der Nacht zum Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter im Stadtteil Am Stern in ein Bürohaus an der Großbeerenstraße ein. Sie brachen ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Was gestohlen wurde, ist bisher nicht bekannt. Am Tatort wurde die Kriminaltechnik eingesetzt und konnte Spuren sichern.

Geld bei Bäcker in Babelsberg gestohlen

In der folgenden Nacht – zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 2.30 Uhr – war eine Bäckerei-Filiale in der Karl-Liebknecht-Straße das Ziel. Ein Lieferwagenfahrer stellte den Einbruch am frühen Morgen fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter gewaltsam über die Eingangstür ein und stahlen Bargeld. Die Tür wurde beschädigt. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

