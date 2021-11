Potsdam

In einem Supermarkt in der Breiten Straße in Potsdam ist ein Ladendieb erwischt worden. Der Mann war dem Detektiv des Marktes am Samstagabend aufgefallen, weil er mehrere Getränkedosen in seinen Rucksack steckte. Im Kassenbereich bezahlte der Mann jedoch nur eine einzige Dose und verließ anschließend den Kassenbereich.

Ladendieb in Potsdam wird aggressiv

Der Ladendetektiv sprach den Mann an und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Da sich der Mann nicht ausweisen konnte und keine Angaben zu seiner Identität machte, wurde er durchsucht. Dabei fanden die Polizeibeamten ein Werkzeug, dass sie zur Gefahrenabwehr sicherstellten.

Der Mann, der offenbar alkoholisiert war, verhielt sich aggressiv, so dass die Polizei ihn mit Handfesseln fixieren musste. Zur Klärung seiner Identität wurde er zur Polizeiinspektion gebracht. Dort wurde geklärt, dass der Mann 34 Jahre alt ist, keinen festen Wohnsitz hat und aus Polen stammt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen.

Von MAZonline