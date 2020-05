Potsdam

Wände, Fenster, Sitzgelegenheiten und auch Blumenkübel an einer Schule am Stern sind in der Nacht zu Donnerstag von bislang unbekannten Tätern besprüht worden.

Dem Hausmeister fielen die Schmierereien auf dem Schulhof am Morgen auf. Er verständigte die Polizei. Die Täter richteten erheblichen Schaden an, den die Polizei bislang nicht beziffern kann. Sie nahm eine Anzeige auf und sicherte Spuren.

