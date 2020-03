Polizei: Wegen Corona alle immer auf demselben Fahrzeug

Eiche

Wegen der Corona-Krise wechseln die Bereitschaftspolizisten in Potsdam nicht mehr ihre Einsatzwagen. Wie Polizeisprecher Mario Heinemann der MAZ sagte, sind die Beamten für die tägliche Dienstdurchführung angewiesen, immer ihr zugewiesenes „Halbgruppenfahrzeug“ zu nutzen, einen Mannschafts-Transporter, der für die Gruppe von zehn Polizisten ausgelegt ist, aber nur von einer halben Gruppe genutzt wird. So fährt eine Gruppe mit zwei Wagen. „Wir mischen das Personal nicht“, sagt Heinemann: „Es fahren immer dieselbe Kollegen zusammen auf ihrem Fahrzeug. Auch andere Einsatzkräfte nutzen dieses Fahrzeug nicht.“

Abstand halten oft schwer machbar

„Besondere Herausforderungen bedürfen besonderer Maßnahmen“, so Heinemann: „Dort, wo es möglich ist, versuchen wir Abstandsregeln einzuhalten.“ Laut „Leitfaden 371“ ist zum Selbstschutz die doppelte Armlänge Abstand zu halten zu einer Person, die überprüft wird. „Das gilt auch und erst recht zu Corona-Zeiten. Aber wie schon in normalen Zeiten, gebe es auch mal Zwangsmaßnahmen und direkten Körperkontakt: „Das ist das Risiko von Polizisten. Sie sind täglich an vorderster Front im Einsatz und an der Durchsetzung der Eindämmungsverordnung maßgeblich beteiligt: „Wir kontrollieren Menschengruppen.“

Bereitschaftspolizei auf Streife am Holländischen Viertel. Quelle: Polizei Brandenburg

Das bedeutet laut Heinmann, dass die im Streifendienst und in den geschlossenen Einheiten „mehr persönliches Risiko eingehen als der normale Bürger. Und es führt dazu, dass wir im täglichen Dienst in dieser Corona-Ausnahmesituation Dinge tun müssen, die anderen Menschen in unserem Land untersagt sind. Das ist nun mal so. Es ist unserem Beruf innewohnend, dass gerade in Krisenzeiten die Polizei ein unverzichtbarer Bestandteil der Krisenbewältigung ist. Auf uns kommt es an.“

Genügend Schutzausrüstung vorhanden

Die Polizei hat besondere Hygienevorschriften umzusetzen und genügend Schutzausrüstungen beschafft. Jeder Streifenwagen und jedes Bereitschaftspolizeifahrzeug ist damit ausgestattet. Die Schutzausrüstung ist sogar nicht nur für die Polizisten da; Masken sind auch für „mögliches infiziertes polizeiliches Gegenüber“ vorrätig.

„Wir sind uns des Risikos bewusst“, sagt Heinemann: „Sowohl im Streifenwagen, als auch bei den geschlossenen Einheiten der Bereitschaftspolizei, die zu mehreren Personen im Fahrzeug sitzen und arbeiten, ist Nähe nicht vermeidbar. Das geht rein praktisch nicht. Unsere Kollegen zählen bei uns, wie bei einer Familie, zum engsten Kontaktkreis.“ Das bedeute aber auch, dass man etwas tun muss, um sich zu schützen. Dazu zählen häufiges Händewaschen und, sofern es geht, auf Abstand zu gehen. Desinfektionsmittel sind an Bord aller Fahrzeuge.

Streife in der Innenstadt Quelle: Polizei Brandenburg

Die Beamten der Landespolizei tragen ein „gewisses, auch sehr persönliches gesundheitliches Risiko“, betont der Sprecher: „Sofern bereits bei einem Kollegen ein möglicher Verdacht auf das Coranavirus vorliegt, nehmen wir ihn aus dem Dienst, um so einer Ausbreitung innerhalb des Polizeipräsidiums entgegenzuwirken“, bei vier Beamten war das schon nötig, keiner davon in Potsdam. Auch wird der Bedarf an Schutzausstattung permanent aktualisiert. „Momentan ist dieser Bedarf gedeckt“, versichert Heinemann: „Weitere Beschaffungen laufen im Vorgriff auf mögliche zukünftige Entwicklungen bereits.“

Lesen Sie auch:

>> Corona: erster Toter in Potsdam

>> Potsdam im Krisenmodus: Der Tag im Überblick

>> Corona in Potsdam: So können Sie helfen

Von Rainer Schüler