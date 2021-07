Berliner Vorstadt

Am späten Samstagabend löste die Polizei in Potsdam Ansammlungen von bis zu 200 Personen auf. Zunächst waren die Beamten zur Schiffbauergasse gerufen worden. Mehrere Zeugen hatten sich in ihrer Nachtruhe gestört gefühlt und die Polizei informiert. Rund 60 Menschen hielten sich dort in kleineren Gruppen unweit des Waschhauses auf. Innerhalb dieser Grüppchen sollen auch Flaschen geworfen worden seien, so Zeugen-Berichte. Um die Ruhestörung zu beenden, räumte die Polizei den Aufenthaltsort ohne weitere Vorkommnisse.

Ruhestörung im Babelsberger Park

Dabei bemerkten die Polizisten weitere Personengruppen am gegenüberliegenden Ufer der Havel im Babelsberger Park. Nach Angaben der Polizei fielen sie durch störend laute Musik auf. Die Beamten stellten im Park etwa 200 Personen fest, die den Bereich nach Aufforderung der Polizei verließen.

Von MAZonline