Innenstadt

Ein Auto und eine Straßenbahn sind am Mittwochmorgen in Potsdam zusammengestoßen. Verletzt wurde bei dem Unfall gegen 8.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße niemand.

Die Autofahrerin hatte beim Ausparken offenbar nicht auf die sich nähernde Straßenbahn geachtet. Der Tramfahrer konnte die Kollision nicht mehr verhindern. In der Bahn waren 40 Fahrgäste. Die Höhe des Schadens wird auf 4000 Euro geschätzt. Sowohl die Straßenbahn als auch der Pkw konnten nach der Unfallaufnahme weiterfahren.

Von MAZonline