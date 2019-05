Bornstedt

In der Nacht zu Mittwoch stellte die Polizei mehrere junge Männer, die im Bornstedter Feld Wahlplakate zerstört hatten. Eine Blutspur verriet einen der Täter.

Blut an der Hand und auf den Plakaten

Gegen 2.35 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über die Gruppe, die sich im Bereich Kirschallee/Pappelallee aufhielt und herumbrüllte. Die lautstarken Äußerungen ließen darauf schließen, dass kurz zuvor eine Straftat begangen worden war, erklärte die Polizei. Die Beamten fanden die jungen Männer an einer Bushaltestelle. Laut Identifizierung waren die Männer 19 bis 22 Jahren alt. Die Polizisten stellten in der unmittelbaren Umgebung fünf heruntergerissene Wahlplakate fest, an denen Blutspuren zu finden waren.

Staatsschutz ermittelt

Den Kollegen war aufgefallen, dass einer der Männer eine blutende Wunde an der Hand hatte. Auf vorherige Nachfrage hatte der Mann jedoch gegenüber den Beamten eine andere Erklärung für seine Verletzung gegeben. Die Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. Der Staatsschutz der Polizeidirektion West ermittelt hierzu.

Auf MAZ-Nachfrage erklärte eine Polizeisprecherin, die zerstörten Plakate seien Wahlwerbung von CDU, SPD, Grünen und Bürgerbündnis gewesen.

Von MAZonline