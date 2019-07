Innenstadt

In einem Telefonladen in den Bahnhofspassagen haben vier Diebe am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr ein ausgestelltes Handy aus der Verankerung gerissen und flüchteten damit. Doch sie blieben nicht unbeobachtet.

Flucht mit Tram und zu Fuß

Ein Kunde hatte sie bei ihrer Tat gesehen und folgte ihnen. So konnte er der herbeieilenden Polizei zeigen, dass die Tatverdächtigen in eine Straßenbahn gestiegen waren. Als sie aber den Streifenwagen sahen, lief die Vierer-Bande weg. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Diese dauerte zwar, aber schließlich ergriffen Beamte die vier Jugendlichen (13 bis 16 Jahre) in der Innenstadt.

Vier gestohlene Handys

Bei der Durchsuchung wurden insgesamt vier Mobiltelefone aufgefunden. Das Diebesgut wurde sichergestellt, Anzeigen aufgenommen und die Erziehungsberechtigten informiert.

Von MAZonline