Polizei holt Gutachter zum Ort des Feuers

Babelsberg

Beim Feuer in der Tiefgarage an der Glienicker Lake geht die Polizei von Brandstiftung aus. Man habe eine entsprechende Strafanzeige aufgenommen, sagte Polizeisprecherin Therese Franz der MAZ am Montag. Am Nachmittag habe ein Brandsachverständiger „am Tatort“ seine Arbeit aufgenommen, „um Hinweise zur Brandursache zu erlangen“. Mehr könne man noch nicht sagen. Und eine Schadensbilanz könne man erst ziehen, wenn die Tatortarbeit abgeschlossen ist. „Ob und inwieweit der Tatort videoüberwacht ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.“

Wegen des am Tatort festgestelltem Graffito – ein Fadenkreuz –wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zusammenhänge zu anderen Straftaten werden Franz zufolge geprüft. In diesem Fall lägen aber keine Anhaltspunkte vor, die einen Zusammenhang annehmen lassen, erklärte die Sprecherin.

Nicht abgeschlossen sind laut Franz die Ermittlungen zu einem Autobrand am 17. Januar 2020, als in der Straße ein Mercedes brannte.

Von Rainer Schüler