Potsdam

Jetzt ist die Saison der gelieferten Weihnachtsgeschenke. Paketdienste sind im Stress – und müssen aufpassen. Über zwei Fälle von versuchtem Paket-Diebstahl berichtet die Potsdamer Polizei.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Täter flüchten vom Paket-Transporter

Am Samstagmittag lieferte ein Paketbote Post in der Weinbergstraße aus. Als er anschließend zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, sah er, wie eine unbekannte Person plötzlich wegrannte. Offenbar hatte ein Dieb versucht, ins Paketauto zu kommen. Denn der Fahrer fand Aufbruchspuren am Türschloss. Gelungen war es dem Täter jedoch nicht.

Lesen Sie auch:

Noch am selben Nachmittag gab es einen zweiten derartigen Fall. Eine Zeugin beobachtete in Babelsberg, wie Jugendliche versuchten, einen Paketlieferwagen zu öffnen. Sie ließen dann jedoch vom verschlossenen Fahrzeug ab und flüchteten.

Von MAZonline