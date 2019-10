Innenstadt

Am Freitagmorgen eskalierte ein Streit zweier Männer in einem Potsdamer Imbiss am Platz der Einheit.

Zuvor wollte sich ein Passant Besteck aus dem Imbiss holen, um damit sein Frühstück zu essen. Das untersagte ihm der Imbissinhaber. Als der Passant sich trotzdem Besteck nahm, schlug der Imbissbetreiber mit dem Griff eines Messers gegen den Nacken des Passanten. Dieser wiederum ergriff einen Stock und schlug dem Kontrahenten auf den Kopf.

Beide Streithähne wurden durch Rettungskräfte ambulant behandelt. Die Polizei ermittelt zu wechselseitig begangene Körperverletzungen.

Von MAZonline